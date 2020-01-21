السيسي يعقد جلسة مغلقة مع رئيس وزراء بريطانيا حول ليبيا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، جملة من القضايا الإقليمية والوضع ليبيا، وذلك في مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن اللقاء شهد مباحثات ثنائية مغلقة، تلتها جلسة موسعة بين وفدي البلدين، موضحا أن بريطانيا تعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف أن اللقاء تطرق لاستعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر في مجال مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن آخر تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة في ليبيا، حيث تم التوافق حول حشد الجهود بين مصر وبريطانيا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية.

المصدر: RT