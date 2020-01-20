جونسون يستشهد بمثل عربي بحضور السيسي  

أعرب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، عن تقديره لجميع الدول التي تريد التعاون مع بلاده، مشيرا إلى أن المملكة تسعى لتحقيق نمو اقتصادي في 2020.

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وأضاف جونسون، خلال كلمة في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، أن جميع الدول ليست متشابهة، وحجم الخبرة بينها مختلف، ليضرب على ذلك مثلا مصريا ويقول إن "المثل الذي يقول جميع أصابعك ليست واحدة حكيم جدا".

وأشار إلى أن بريطانيا تعتبر أكبر إمبراطورية في التعليم الجامعي، منوها بأنهم يسعون لنقل خبراتهم لإفريقيا.

وبين أن بريطانيا تسعى لبناء شراكات مختلفة مع كافة الدول الإفريقية، معربا عن أمله في تسوية الصراعات في إفريقيا، لافتا إلى أن الحكومة البريطانية ستقوم بعدد من الشراكات المختلفة وتوفير فرص عمل كبيرة مع الشركاء الأفارقة.

وأضاف، أن المملكة ستعمل على توفير طاقة نظيفة، وتقليل حجم الفحم الذي يتم إحراقه من خلال تشجيع الدول الإفريقية على استخدام الطاقة النظيفة بشكل أكبر، عبر توفير المساعدة والخبرة والتكنولوجيا المطلوبة للاستفادة من الطاقة النظيفة.

وانطلقت اليوم في لندن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وإلى جانب السيسي وجونسون يشارك في القمة نحو 53 من زعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية والإفريقية.



المصدر: وكالات