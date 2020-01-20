إسرائيل تعلن انطلاق أعمال بناء جناحها بمعرض "إكسبو 2020 دبي"

أعلنت الخارجية الإسرائيلية الأحد، أن أعمال بناء الجناح الإسرائيلي في معرض "إكسبو 2020 دبي" انطلقت رسميا، مشيرة إلى أنها تتعاون مع السلطات الإماراتية في هذا المشروع.

وقالت الخارجية عبر صفحتها في "فيسبوك" إن "فريق العمل بالجناح والمقاول المحلي في بنائه بدأوا أعمال البناء"، في خطوة وصفتها بأنها "مرحلة هامة من المشاركة" في معرض دبي.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية أنها "تواصل الإشراف على عملية البناء الطويلة بالتعاون مع الدولة المضيفة، الامارات العربية المتحدة".

انطلقت رسميا اعمال بناء الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو دبي 2020. بدأ فريق العمل بالجناح والمقاول المحلي في بناء الجناح. هذه هي مرحلة هامة. تواصل وزارة الخارجية الإسرائيلية الإشراف على عملية البناء الطويلة، بالتعاون مع الدولة المضيفة، الإمارات العربية المتحدة.@expo2020dubaipic.twitter.com/TpyyA3ptFF — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 19, 2020

ولا تملك إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية مع الإمارات، ولا يمكن للمواطنين الإسرائيليين دخول الإمارات إلا باستخدام جواز أجنبي، وذكرت تقارير سابقة أن إسرائيل تبحث مع الإمارات إصدار تأشيرات خاصة لدخول معرض "إكسبو".

إقرأ المزيد

وقال مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية في ديسمبر الماضي، إن المدير العام في الوزارة، يوفال روتم، زار برفقة وفد وزاري مشترك مدينة دبي، لبحث المشاركة الإسرائيلية في معرض "إكسبو 2020".

وأفاد المسؤولون بأن الزيارة ركزت على ترتيب المشاركة الإسرائيلية في المعرض، ووقع المدير العام الاتفاقية الرسمية بهذا الشأن وعقد اجتماعات إضافية مع المسؤولين، وبعد الزيارة وتوقيع الاتفاقية، قالوا إن أعمال بناء الجناح ستنطلق.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن مشاركة إسرائيل في المعرض "تعكس ارتفاع مكانة إسرائيل، ليس فقط على المستوى الدولي، ولكن أيضا بين الجهات الفاعلة الرئيسية في منطقتنا".

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن كاتس كان من المفترض أن يزور الإمارات منتصف الشهر الحالي على خلفية معرض "إكسبو 2020"، لكنه قرر تأجيل الزيارة "بسبب التوترات الأمنية بعد اغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني".

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض "إكسبو 2020" نحو 200 دولة تتنافس على جذب اهتمام 25 مليون زائر لمدة 6 أشهر تقريبا، اعتبارا من أكتوبر المقبل.

المصدر: i24NEWS