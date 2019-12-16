إسرائيل تستعد للمشاركة في معرض "إكسبو 2020" في الإمارات

تستعد إسرائيل في إطار مساعيها لتوطيد علاقاتها مع العرب، إلى المشاركة في معرض "إكسبو 2020" الذي سيقام العام المقبل في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ويرى مراقبون ومسؤولون أنه من المنتظر أن يمثل الجناح الإسرائيلي في معرض دبي فرصة فريدة لتسريع عجلة "تطبيع" العلاقات والتواصل مع العرب.

وتسعى إسرائيل إلى توطيد علاقتها مع دول الخليج العربية التي تتشارك معها بمصالح أمنية، على رأسها "العدو المشترك إيران".

وقد سمحت دول خليجية في الآونة الأخيرة لرياضيين ومسؤولين إسرائيليين الدخول إلى أراضيها.

وقال اليعازر كوهين، مسؤول المعارض في وزارة الخارجية الإسرائيلية: "القيمة المضافة في هذا المعرض بالنسبة لنا هو الزائر العربي والمسلم".

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المعرض نحو 200 دولة تتنافس على جذب اهتمام 25 مليون زائر لمدة 6 أشهر تقريبا، اعتبارا من أكتوبر 2020.

وللمرة الأولى، سينظم المكتب الدولي للمعارض، ومقره باريس، أكبر معرض في العالم في دولة عربية.

المصدر: أ ف ب