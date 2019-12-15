وفد إسرائيلي رفيع المستوى يصل إلى الإمارات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن وفدا من كبار المسؤولين في وزارة العدل الإسرائيلية توجه إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمر دولي حول مكافحة الفساد ينظم في أبو ظبي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "دينا زيلبر نائبة المدعي العام، تترأس الوفد الإسرائيلي الذي يضم مسؤولين كبارا من القسم الجنائي والدولي في النيابة العامة الإسرائيلية".

وتستضيف الإمارات "المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" خلال الفترة من الاثنين إلى الجمعة المقبلين. وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن المؤتمر سيعقد في مركز أبو ظبي الدولي للمعارض، وينظمه ديوان المحاسبة الإماراتي، بمشاركة نحو 3 آلاف شخص من 185 دولة.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت، في مطلع ديسمبر الجاري، أن وفدا رسميا يزور دبي لحضور اجتماع تحضيري للمشاركين الدوليين في معرض إكسبو 2020.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في أكتوبر الماضي، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، إن مشاركة إسرائيل في المعرض بدبي "تعكس تقدم التطبيع مع الدول العربية على الأرض".

المصدر: وكالات