نتنياهو يستهل جلسة حكومته بالتعليق على تغريدة لوزير خارجية الإمارات

لفت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة حكومية اليوم الأحد إلى تغريدة وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، في مؤشر جديد منه على "التطبيع" مع بلدان العالم العربي.

وتطرق نتنياهو للمرة الثانية خلال 24 ساعة إلى تغريدة شارك فيها وزير الخارجية الإماراتي مقالا من مجلة The Spectator البريطانية يحمل عنوان "إصلاح الإسلام: تحالف عربي-إسرائيلي في طور التشكل بالشرق الأوسط".

ووصف نتنياهو في كلمته أمام أعضاء حكومته، حسب بيان صدر عن مكتبه هذه التغريدة، بأنها "تعبير آخر عن تدفئة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية"، مشددا على أنها جاءت نتيجة مباشرة لسياسات حكومته التي "تحوّل إسرائيل إلى قوة صاعدة في المنطقة والعالم".

إقرأ المزيد

وتابع: "ليس بإمكاني الإفصاح لكم عن تفاصيل جميع الخطوات التي اتخذتها مع رفاقي على مر السنين. أستطيع فقط أن أقول إن هذا التصريح هو نتيجة نضج اتصالات وجهود كثيرة تتطلب الصمت حاليا، وأشدد على الكلمة حاليا".

المصدر: RT