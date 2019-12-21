نتنياهو يرحب بـ"التقارب" الحاصل بين إسرائيل والكثير من الدول العربية

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة على "تويتر" قال فيها، إنه يرحب "بالتقارب الحاصل بين إسرائيل والكثير من الدول العربية".

وأضاف في تغريدته التي كتبت باللغة العربية: "لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".

I welcome the closer relations between Israel and many Arab states. The time has come for normalization and peace.



أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام. https://t.co/MdDd0q8Jh0 — PM of Israel (@IsraeliPM) 21 décembre 2019

وجاءت تصريحات نتنياهو تعليقا على تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي عبد اللهبنزايد آل نهيان، الذي شارك على حسابه مقالا بعنوان "إصلاح الإسلام: تحالف عربي - إسرائيلي في طور التشكل بالشرق الأوسط".

Islam’s reformation: an Arab-Israeli alliance is taking shape in the Middle East | The Spectator https://t.co/uzJNi6GUsa — عبدالله بن زايد (@ABZayed) 21 décembre 2019

ويتحدث المقال عن "رسم خرائط جديدة للعقل المسلم، في الوقت الذي تتلاشى فيه الكراهية القديمة".

المصدر: "تويتر"