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نتنياهو يرحب بـ"التقارب" الحاصل بين إسرائيل والكثير من الدول العربية

أخبار العالم

نتنياهو يرحب بـ
Reuters GT/PKP
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة على "تويتر" قال فيها، إنه يرحب "بالتقارب الحاصل بين إسرائيل والكثير من الدول العربية".

وأضاف في تغريدته التي كتبت باللغة العربية: "لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام".

وجاءت تصريحات نتنياهو تعليقا على تغريدة لوزير الخارجية الإماراتي عبد اللهبنزايد آل نهيان، الذي شارك على حسابه مقالا بعنوان "إصلاح الإسلام: تحالف عربي - إسرائيلي في طور التشكل بالشرق الأوسط".

ويتحدث المقال عن "رسم خرائط جديدة للعقل المسلم، في الوقت الذي تتلاشى فيه الكراهية القديمة".

المصدر: "تويتر"

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