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إسرائيل تبعد خطيب الأقصى عن مسجده

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إسرائيل تبعد خطيب الأقصى عن مسجده
Reuters
الشيخ عكرمة صبري (صورة أرشيفية)
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أبعدت السلطات الإسرائيلية رئيس الهيئة الإٍسلامية العليا، وخطيب المسجد الأقصى في القدس الشيخ عكرمة صبري عن المسجد لمدة أسبوع، بتهمة "التحريض".

ووفقا لوكالة "معا"، قال الشيخ عكرمة صبري للمحقق الذي أبلغه بالتهمة الموجهة ضده: "أنا أخطب منذ عام 1973، منذ 47 سنة، وأنا ملتزم بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وأنا جزء من الأقصى وإلى الأقصى ولن أتخلى عن المسجد، فأنا ابن الأقصى، والتهمة الموجهة هي باطلة، ومن يحرض هو من يسمح لليهود المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى".

فيما رد المحقق بأنه سيتم تحويل إفادة الشيخ لمسؤول شرطة السلطة الإسرائيلية، للنظر في تجديد قرار إبعاده، وأبلغ خلال ذلك بقرار منع الشيخ عكرمة من دخول الأقصى لمدة أسبوع، والحضور بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري للتحقيق مجددا، لإمكانية إبعاده فترة أطول عن الأقصى.

ولفت الشيخ صبري إلى أن "سلطات الاحتلال حققت معه وأبعدته أكثر من 10 مرات عن الأقصى لفترات متفاوتة".

ووجهت السلطات الإسرائيلية للشيخ صبري تهمة "التحريض من خلال خطب الجمعة وتعريض المواطنين للخطر".

المصدر: معا

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