 
مباشر

السودان.. النيابة ترفض طلب الإفراج عن زوجة البشير

أخبار العالم العربي

السودان.. النيابة ترفض طلب الإفراج عن زوجة البشير
AFP EBRAHIM HAMID
وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n3mv

رفضت النيابة في السودان طلب محامي الدفاع الإفراج بكفالة عن وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، المتهمة بالثراء الحرام والحصول على مال مشبوه.

إقرأ المزيد
السودان.. النيابة تتحرى عن أرصدة زوجة البشير في ماليزيا!
السودان.. النيابة تتحرى عن أرصدة زوجة البشير في ماليزيا!

وأرجعت النيابة رفض الطلب لعدم اكتمال إجراءات التحري والتحقيق، فيما أكدت وكيلة النيابة، سلوى خليل، أن حرم البشير "ما زالت رهن الاعتقال"، نافية ما تم تداوله من أنباء عن إطلاق سراحها على خلفية الطلب المقدم من محامي الدفاع.

وألقي القبض على وداد بابكر، على خلفية بلاغات في حقها تتعلق بمخالفات وتجاوزات بتهمة الفساد المالي، وامتلاك أراض سكنية وعقارات وحسابات بنكية بطرق مخالفة للقانون.

المصدر: أخبار السودان

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المنسف والمسخن إسرائيليان؟.. جدل بسبب تغريدة ناشط إماراتي