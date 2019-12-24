السودان.. النيابة تتحرى عن أرصدة زوجة البشير في ماليزيا!

كشفت وسائل إعلام سودانية تفاصيل جديدة عن التحقيقات الجارية مع وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.

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ونقلت صحيفة "الراكوبة" عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن وداد بابكر جلبت في وقت سابق إلى مقر نيابة الثراء الحرام بعربة سجون، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقالت الصحيفة إن حرم الرئيس السوداني المخلوع بدا " على وجهها الإرهاق والتعب والتوتر"، فيما أفادت المصادر المطلعة بأن رجال المباحث قاموا باستلام الذهب والمجوهرات الخاصة بزوجة البشير من منزلها، مشيرة إلى أن النيابة جددت حبس وداد بابكر لمدة اسبوعين على ذمة التحري بمكتب المباحث في منطقة بحري.

وكشفت المصادر أن وداد بابكر أقرت بامتلاك قطعتي أرض، لكنها في نفس الوقت نفت امتلاكها لأي حسابات بنكية خارجية أو محلية .

وتركزت أسئلة المحققين حول امتلاك زوجة الرئيس السوداني المخلوع "حسابات في ماليزيا، وعلاقتها ببعض رجال الأعمال"، وردت وداد بابكر بالقول إنها زارت ماليزيا مرتين في حياتها ولا تملك أية حسابات في بنوك خارجية .

ونُقل عن المصادر أن النيابة العامة السودانية "تراقب هاتف وداد وترصد اتصالاتها"، ورفضت طلبا لمحامي زوجة البشير للسماح له بحضور التحقيق والتحريات.

المصدر: الراكوبة