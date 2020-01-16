"أبو عزرائيل" يرد على اتهامه بتهديد المتظاهرين

نشر القيادي في "كتائب الإمام علي" الملقب بـ"أبو عزرائيل" مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه لم يهدد المتظاهرين العراقيين السلميين بفض اعتصاماتهم بالقوة.

وأكد أبو عزرائيل أن "المتظاهر الشريف المثقف له مكانة كبيرة عندي، لأنه يطالب بحقه"، نافيا أن يكون قد أساء لمتظاهري مدينة الناصرية.

وأشارت وسائل إعلام عراقية إلى أن "أبو عزرائيل" أطلق تهديدات قبل أيام بفض الاعتصامات التي تشهدها البلاد بالقوة في حال استمر المعتصمون في المشاركة فيها.

من جهتهم، نشر العديد من المتظاهرين مقاطع فيديو ردوا فيها على "أبو عزرائيل" وتوعدوا بمحاسبته في حال تنفيذ "تهديداته".

المصدر: "يوتيوب"