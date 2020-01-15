الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدة تعترض صاروخين أطلقا من قطاع غزة

نقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر عبرية، قولها إن 4 صواريخ أطلقت، الأربعاء، من شمال قطاع غزة، باتجاه مستوطنات غلاف القطاع، وقد اعترضت منظومة "القبة الحديدية" اثنين منها.

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وذكرت أن الصاروخين الآخرين سقطا في منطقة مفتوحة. وقالت المصادر إن "إطلاق الصواريخ لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "تم الكشف عن إطلاق 4 صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل. لقد تمكن الدفاع الجوي من إصابة صاروخين منها".

وكانت صافرات الإنذار دوت في عدد من مستوطنات "غلاف غزة"، أعقب ذلك سماع دوي انفجارات في عدد من المناطق.

المصدر: معا+وكالات