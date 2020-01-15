الاستيطان الإسرائيلي.. تل أبيب تعلن إنشاء 7 محميات طبيعية جديدة في الأراضي الفلسطينية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأربعاء، إنشاء 7 محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية وتوسيع 12 محمية أخرى، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ اتفاق أوسلو.

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وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن قرار بينيت جاء عبر اتباع الإجراء الإداري رغم عدم موافقة الجانب السياسي على الأمر، مشيرة إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه منذ 25 عاما.

وقال مكتب بينيت في بيان:"اليوم نعطي قوة كبيرة إلى أرض إسرائيل ونواصل تطوير المستوطنات وتوسيعها في المنطقة (ج) بالأفعال، وسنوسع المواقع الموجودة ونفتح أماكن جديدة أيضا"، مضيفا: "أدعو جميع مواطني إسرائيل للقدوم للضفة الغربية لاستمرار المشروع الصهيوني".

وتقسم الضفة الغربية بموجب اتفاق أوسلو، لمناطق (أ، ب، ج) وتبلغ مساحة منطقتي "أ، ب" 38% من مساحة الضفة في حين تبلغ مساحة منطقة "ج" التي تضم الأغوار وشمال البحر الميت 60- 62% تقريبا من مساحة الضفة.

ويعد إعلان إسرائيل عن إنشاء محميات طبيعية جديدة، مدخلا لمنع الفلسطينيين من البناء في المناطق التي تم تصنيفها "محميات طبيعية" وتقليص قدرتهم على البناء بعد توسيع مساحة المحميات الموجودة، كما يفتح الباب أمام استملاكها في المستقبل لتحويلها إلى مستوطنات.

وكان بينيت أعلن خلال مؤتمر حول الاستيطان في القدس في وقت سابق أن إسرائيل تخوض حربا حقيقية على المنطقة (ج)".

وقال إن "إسرائيل ستقوم بكل ما هو ممكن لضمان أن تكون هذه المناطق (المنطقة ج) جزءا من دولة إسرائيل".



المصدر: وكالات