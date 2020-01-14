الجيش المصري يعلن سقوط مقاتلة ومصرع قائدها
RT
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أعلنت القوات المسلحة المصرية عن سقوط مقاتلة ومصرع قائدها، اليوم الثلاثاء، في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية المصرية ضمن مناورات "قادر 2020".
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان: "سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب مما أسفر عن استشهاد قائدها وجاري تحديد سبب سقوط الطائرة".
وينفذ الجيش المصري، مناورة حربية أطلق عليها اسم "قادر 2020"، منذ بداية يناير الجاري في البحر المتوسط وشمالي البلاد.
المصدر: RT