القوات المسلحة المصرية تعلن استعداد الجيشين الثاني والثالث على حدود ليبيا والسودان

أعلن الجيش المصري تنفيذ عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عددا من الأنشطة القتالية.

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وقال الجيش المصري في بيان له: "بدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الاستعداد القتالي والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة، تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثاني الميداني عددا من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء، وكذا تكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات مع اتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى الملاحي لقناة السويس وساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية".

وتابع: "كما قامت عناصر الجيش الثالث الميداني بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومداهمة البؤر الإرهابية بمناطق وسط سيناء مع الاستمرار في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي وتأمين سواحل خليج السويس وخليج العقبة بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية وتأمين الأهداف الحيوية والمقاصد السياحية بوسط وجنوب سيناء" .

وأشار إلى أنه "قامت عناصر من المنطقة المركزية العسكرية برفع درجات الاستعداد القتالي، تضمنت اصطفاف للقوات المشاركة وتنفيذ إجراءات التحميل والفتح الاستراتيجي لمعاونة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية كما نفذت إحدى وحدات المنطقة المركزية مشروعا تكتيكيا مع الرماية بالذخيرة الحية".

ونوه الجيش المصري بأنه "قامت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية برفع درجات الاستعداد وتنفيذ مشروع تكتيكي مع الرماية بالذخيرة الحية مع تأمين الحدود الجنوبية مع دولة السودان ودولة ليبيا وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية" .

وأكد أن عناصر من الدفاع الجوي نفذت العديد من الرمايات لمعاونة أعمال القوات على كافة الاتجاهات.

المصدر: RT