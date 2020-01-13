مروحيات ومقاتلات روسية متطورة تظهر لدى الجيش المصري (صور)

أظهرت قوات الجيش المصري خلال الفترة الماضية مجموعة من الأسلحة الروسية ضمن القوات الجوية لأول مرة والتي كانت من بينها مروحيات "كا-52" التمساح.

المروحية الهجومية "كا-52" التمساح

ويشير الخبراء إلى أن مروحيات التمساح تصنف بين أفضل الطائرات القتالية في العالم، فهي تعمل كمروحيات هجومية، وتستخدم كطائرات حربية متعددة المهام، وتمكنها التقنيات الحديثة التي زودت بها من العمل كمركز اتصال طائر قادر على الاتصال والتنسيق بين الطائرات والمحطات الأرضية.

RT

ويمكن لـ "كا-52" العمل في مختلف الظروف الجوية والمناخية، والتحليق بسرعة 300 كم/ ساعة والوصول إلى ارتفاع 5000 م، بفضل زوج من المراوح العلوية التي يصل قطر كل منها إلى 14.5 م، فيما يمكن طي شفراتها لتشغل مساحات أقل في النسخ البحرية منها.

كما يمكن تثبيت أنواع مختلفة من القنابل والصواريخ والأسلحة على هذه المروحيات بفضل جناحيها المزودين بـ 6 نقاط مخصصة لهذا الغرض.

مروحية "مي-24"

ظهرت لأول مرة أيضا المروحية الهجومية الروسية "مي-24/35" التي تعد من أقوى المروحيات الروسية المتطورة.

RT

وتعد المروحية Mi-24 Hind أشهر مروحيات الاقتحام والدعم النيراني في العالم، حيث تشمل قمرة القيادة المطورة والمزودة بأجهزة الملاحة الحديثة، أنظمة الاتصالات، منظومة الرصد والتعقب الكهروبصري/ الحراري وقياس المسافات بالليزر لرصد الأهداف وتوجيه الصواريخ، أنظمة الرؤية الليلية، وحزمة حرب إلكترونية متكاملة للحماية الذاتية ضد الصواريخ الموجهة بالرادار والأشعة تحت الحمراء.

مقاتلة "ميغ-29"

أما المفاجأة، فهي ظهور المقاتلة "ميغ-29"، من الجيل الرابع والتي صممت في زمن الاتحاد السوفيتي ومخصصة لتدمير كل أنواع الأهداف الجوية في كافة الظروف المناخية بواسطة الصواريخ الموجهة أو المدفع الرشاش، وكذلك لإصابة الأهداف البرية.

RT

المصدر: RT