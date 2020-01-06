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السراج في زيارة إلى الجزائر

أخبار العالم العربي

السراج في زيارة إلى الجزائر
Reuters
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قالت رئاسة الجمهورية الجزائرية، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، يشرع اليوم الاثنين في زيارة إلى الجزائر، على رأس وفد رفيع المستوى.

وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أن زيارة الجزائر ستدوم يوما واحدا.

وأوضح البيان أن اللقاء الذي سيجريه السراج، مع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، يندرج ضمن "المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الإخوة الليبيين، وسيسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الأوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة".

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السراج ووزير الخارجية التركي يزوران الجزائر يوم الاثنين

ويرافق السراج، وفد كبير يضم وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، وثلة من القيادات العسكرية.

ويوم أمس الأحد، ذكر مراسل RT في اسطنبول، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، سيتوجه إلى الجزائر يوم الاثنين في زيارة تستمر ليومين.

المصدر: وكالات

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