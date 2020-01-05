السراج ووزير الخارجية التركي يزوران الجزائر يوم الاثنين

ذكر مراسل RT في اسطنبول اليوم الأحد، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، سيتوجه إلى الجزائر يوم الاثنين في زيارة تستمر ليومين.

كما أفاد مراسلنا في الجزائر نقلا عن مصادر ليبية، بأن رئيس حكومة الوفاق فاير السراج سيزور الجزائر الاثنين، علما أنه لم يصدر لحد الآن أي بيان رسمي من البلدين بخصوص الزيارة.

كما أشارت صحيفة "البلاد" الجزائرية إلى أنه من المرتقب أن يحل رئيس حكومة الوفاق الليبية، بالجزائر يوم الاثنين في زيارة استعجالية.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي أن وفدا دبلوماسيا كبيرا يتقدمهم وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة وثلة من القيادات العسكرية، سيرافقون السراج في زيارته.

وبينت أيضا أنه من المنتظر أن يصل الوفد الليبي في حدود الساعة 11 صباحا لإجراء مقابلات مع رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقادوم قبل أن يلتقي الوفد برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

المصدر: RT + صحيفة "البلاد" الجزائرية