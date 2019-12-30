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مصر.. رد فعل سياح بريطانيين لحظة وصولهم شرم الشيخ بعد انقطاع 4 سنوات

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مصر.. رد فعل سياح بريطانيين لحظة وصولهم شرم الشيخ بعد انقطاع 4 سنوات
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سائحة بريطانية
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نشرت الحكومة المصرية فيديو يرصد فرحة السياح البريطانيين لحظة نزولهم شرم الشيخ، بعد استئناف الرحلات الجوية البريطانية بعد انقطاع 4 سنوات.

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ورصد الفيديو ردود أفعال السائحين البريطانيين عقب عودة رحلاتهم المباشرة إلى مطار شرم الشيخ، وأكد بيتر كيرنز المدير التنفيذي لإحدى شركات السياحة البريطانية، أن "قرار عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ، يبعث برسالة مفادها أن شرم الشيخ أصبحت جاهزة لاستقبال المزيد من الرحلات".

وكانت الحكومة البريطانية، قد أعلنت، في 22 أكتوبر الماضي، أنها رفعت القيود عن الرحلات الجوية من المملكة إلى شرم الشيخ في مصر.

وجاء قرار الاستئناف بعد أن أوصت شركات الطيران البريطانية، بتعليق رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ منذ العام 2015، على إثر حادثة تحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية "كوغاليم آفيا" فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ 217 وأفراد طاقمها الـ 7.

المصدر: RT

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