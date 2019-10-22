الحكومة البريطانية ترفع القيود عن الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت القيود عن الرحلات الجوية من المملكة إلى شرم الشيخ في مصر.

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وقالت السفارة البريطانية في القاهرة في بيان اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية ألغت قيودها ضد السفر إلى شرم الشيخ المصرية.

وقال السفير البريطاني في مصر، جيفري أدامز، في البيان إن "هذا الإعلان يأتي بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران لدينا ونظرائهم المصريين. وسنعمل بشكل وثيق مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية".

وكانت لندن أوصت شركات الطيران البريطانية، بتعليق رحلاتها إلى الجوية إلى شرم الشيخ منذ العام 2015، على إثر حادثة تحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية "كوغاليم أفيا" فوق شبه جزيرة سيناء المصرية بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217 وأفراد طاقمها الـ7.

المصدر: "رويترز"