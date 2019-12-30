قطر تستنكر استهداف كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار الذي استهدف كنيسة بولاية تكساس الأمريكية وأدى إلى سقوط قتيلين وجريح.

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وجددت وزارة الخارجية القطرية موقف دولة قطر الثابت من "رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وشددت الوزارة في بيان لها على "رفض قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين"، معبرة عن تعازي قطر لذوي الضحيتين ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، وتمنياتها للجريح بالشفاء العاجل.

المصدر: RT