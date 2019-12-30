 
مباشر

قطر تستنكر استهداف كنيسة بولاية تكساس الأمريكية

أخبار العالم العربي

قطر تستنكر استهداف كنيسة بولاية تكساس الأمريكية
استهداف كنيسة بولاية تكساس الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mzk6

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار الذي استهدف كنيسة بولاية تكساس الأمريكية وأدى إلى سقوط قتيلين وجريح.

إقرأ المزيد
قتيلان أحدهما المهاجم نتيجة إطلاق نار داخل كنيسة أمريكية
قتيلان أحدهما المهاجم نتيجة إطلاق نار داخل كنيسة أمريكية

وجددت وزارة الخارجية القطرية موقف دولة قطر الثابت من "رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وشددت الوزارة في بيان لها على "رفض قطر التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين"، معبرة عن تعازي قطر لذوي الضحيتين ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، وتمنياتها للجريح بالشفاء العاجل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

نائب هولندي يعلن عن مسابقة للرسوم المسيئة للرسول محمد!