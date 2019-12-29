"الحشد الشعبي" العراقي: عشرات القتلى والجرحى جراء العدوان الأمريكي على مواقعنا

أعلن "الحشد الشعبي" العراقي، مساء اليوم الأحد، تفاصيل ما وصفه بـ "العدوان الأمريكي" على مواقع لقواته غرب محافظة الأنبار، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

إقرأ المزيد

وقال مدير مديرية الحركات في هيئة "الحشد الشعبي"، جواد كاظم الربيعاوي، في بيان: "في تمام الساعة 7:45 من مساء اليوم... تعرضت قيادة قاطع عمليات الجزيرة للحشد الشعبي في الأنبار وموقع اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي إلى عدوان أمريكي بواسطة طائرات مسيرة".

وبين الربيعاوي أن "الضربات كانت في منطقة المزرعة والشريط الحدودي مع سوريا داخل العمق العراقي".

وأضاف الربيعاوي، أن "الحصيلة الأولية للعدوان بلغت عشرات الشهداء والجرحى"، مشيرا إلى أن "عمليات الإنقاذ مستمرة وتتضمن إخلاء الجرحى وانتشال جثث الشهداء وإطفاء النيران بمشاركة فرق الدفاع المدني في قضاء القائم ومفارز طبابة الحشد الشعبي".

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.

بدورها، قالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان: "في تمام الساعة السابعة مساء اليوم تعرض مقر اللواء 45 الحشد الشعبي في الموضع الدفاعي على الحدود العراقية - السورية ضد عصابات داعش الإرهابية في منطقتي غابة سلوم والحرش غرب الأنبار إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية أدت إلى استشهاد أربعة مقاتلين أحدهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 مقاتلا من منتسبي اللواء".

ويجري هذا التطور بعد أن أكد البنتاغون، مساء الجمعة الماضي، مقتل متعاقد مدني أمريكي جراء ضربة صاروخية مكثفة على قاعدة "K1" الواقعة قرب كركوك والتي تحتضن قوات أمريكية.

المصدر: RT