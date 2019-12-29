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مراسلنا: مقتل آمر فوج في "كتائب حزب الله" خلال ضربة جوية في مدينة القائم غرب العراق

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مقتل آمر فوج في
Reuters
"كتائب حزب الله" في العراق
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بأن قياديا كبيرا في "كتائب حزب الله" التابعة للحشد الشعبي، قد قتل في ضربة شنتها مقاتلات أمريكية.

وأكد مراسلنا مقتل الحاج علي، آمر فوج في "كتائب حزب الله" العراقي، خلال الضربة الجوية غرب العراق.

وأشار إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن مقتل 3 عناصر من "قوات الحشد" وإصابة العشرات في الضربة الأمريكية.

وأوضح مراسلنا أن المعلومات تفيد بأن القصف الأمريكي استهدف أحد المقرات الرئيسة لـ "كتائب حزب الله" وهي مقرات اللواءين 45 و46، فضلا عن الطبابة والإسناد والاتصالات ومركز العمليات.

وصرح بوجود أنباء عن إعلان حالة استنفار في القواعد الأمريكية في كل العراق.

المصدر: RT

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