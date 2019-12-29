الدفاع الأمريكية: قواتنا شنت ضربات دفاعية ضد 5 منشآت تابعة لـ "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأحد، أن قواتها شنت ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة لـ "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا.

وأفاد الجيش الأمريكي، في بيان، أن الضربات في العراق وسوريا استهدفت منشآت لـ "كتائب حزب الله" منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وقال مراسل RT في العراق، في وقت سابق اليوم، إن مقر "اللواء 45" التابع لقوات "الحشد الشعبي" في مدينة القائم بمحافظة الأنبار، غرب العراق، قد تعرض للقصف.

وأضاف مراسلنا أن الضربة الجوية وجهت لمقر تابع لـ"كتائب حزب الله" العراقي ضمن قوات الحشد الشعبي في القائم.

وأكد أن 4 عناصر من الحزب قتلوا في القصف، بالإضافة إلى إصابة 30 آخرين.

من جهته، أكد "الحشد الشعبي" في تغريدة على موقع "تويتر" أن طائرات أمريكية مسيرة قصفت مواقع تابعة لقواته غربي الأنبار.

المصدر: RT + وكالات