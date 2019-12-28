الكويت تمنح وسام الدرع العسكرية لرئيس منظمة إيرانية معارضة وطهران تعلق

منح رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم السبت، وسام الدرع العسكرية لحكيم الكعبي، رئيس "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز" المعارضة، خلال استقباله في الكويت.

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وأفاد موقع "أهوازنا" المعارض بأن منح الوسام جاء على هامش عقد مؤتمر "البرلمانيين لأجل تحرير الأهواز" في الكويت.

من جهته سلم وفد "حركة النضال" درع النضال لرئيس مجلس الأمة الكويتي.

وأشار الموقع إلى أنه تم خلال اللقاء "التطرق إلى فشل محاولات إيران في فك عرى انتماء الأحواز إلى جواره العربي"، وإلى أن "العلاقات التي تجمع بين البلدين تؤكد عودة قضية الأحواز إلى صدارة اهتمامات العالم العربي من بوابة الكويت توأم الأحواز في الانتماء العربي الخليجي الحضاري".

من جهتها قالت وكالة "مهر" للأنباء إن رئيس مجلس الأمة الكويتي سلم "درع المجلس" لشخصية ولحركة (حركة النضال العربي لتحرير الأهواز)، "تتواطأ مع الإرهابيين" ضد الأمن القومي الإيراني.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن عملية التسليم تمت بحضور النائب الكويتي عبد الله فهاد العنزي.

وأوضح الموقع الإيراني أن تلك الحركة "التي تتلقى دعما سخيا من بعض الأنظمة في المنطقة، تبنت منذ نشأتها عام 2005 أعمالا تخريبية كثيرة ضد الأمن القومي الإيراني".

المصدر: موقع "أهوازنا" + وكالة "مهر"