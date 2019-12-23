مصادر: الجيش السوري يسيطر على بلدة جرجناز خط دفاع المسلحين الأول عند معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي

سيطرت قوات الجيش السوري على بلدة جرجناز خط دفاع المسلحين الأول عند مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي​​​.

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ونفذت وحدات الجيش السوري عمليات مكثفة ضد بؤر ومواقع انتشار المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" في ريف إدلب الجنوبي الشرقي محققة تقدما في عدد من القرى والبلدات بمنطقة معرة النعمان.

وأشارت وكالة "سانا" السورية إلى أن "وحدات من الجيش وبعد أن حررت بلدة التح الاستراتيجية وعددا من القرى والمزارع المحيطة بها تقدمت اليوم الاثنين باتجاه قرى دير الشرقي وبابولين وأبو مكي وبلدة جرجناز أحد أكبر معاقل المسلحين بريف معرة النعمان".

وخاض الجيش اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية على الأطراف الجنوبية لبلدة جرجناز وكبدها خسائر بالأفراد والعتاد في حين فر العديد من أفرادها باتجاه عمق البلدة.

واستعادت وحدات الجيش أمس الأحد، قرى ومزارع الحراكي والقراطي وتحتايا والبرج وتل الحمصي وفروان بمنطقة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد قضائها على العناصر المسلحة هناك.

ومعرة النعمان المعقل الرئيس للمسلحين على الطريق العام بين حماة وحلب، في وقت بات فيه الجيش السوري قاب قوسين أو أدنى من فرض حصار على نقطة المراقبة التركية في الصرمان شرقي المدينة.

المصدر: سانا