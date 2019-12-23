مصر.. القبض على رئيس شركة حكومية كبرى متلبسا بالرشوة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك محمد زكي فوزي متلبسا بالرشوة.

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وألقت الرقابة القبض على المتهم لدى تقاضيه 40 ألف جنيه "2500 دولار" جزء من مبالغ الرشوة من عصام بيلا ممثل شركة "كلارسكونز شيبنج ايجنسي" مقابل تسهيل إسناد مناقصتي شحن بحري لخام الفحم الحجري من كندا والولايات المتحدة.

ويبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها نحو مليون جنيه، حيث تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات واستصدار إذن بضبط باقي أطراف الواقعة.

المصدر: الأهرام