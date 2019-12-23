 
مباشر

مصر.. القبض على رئيس شركة حكومية كبرى متلبسا بالرشوة

أخبار العالم العربي

مصر.. القبض على رئيس شركة حكومية كبرى متلبسا بالرشوة
Reuters
الأمن المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/my97

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك محمد زكي فوزي متلبسا بالرشوة.

إقرأ المزيد
مصر.. اعتقال مجموعة كبيرة من المسؤولين لتلقيهم رشوة جماعية
مصر.. اعتقال مجموعة كبيرة من المسؤولين لتلقيهم رشوة جماعية

وألقت الرقابة القبض على المتهم لدى تقاضيه 40 ألف جنيه "2500 دولار" جزء من مبالغ الرشوة من عصام بيلا ممثل شركة "كلارسكونز شيبنج ايجنسي" مقابل تسهيل إسناد مناقصتي شحن بحري لخام الفحم الحجري من كندا والولايات المتحدة.

ويبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها نحو مليون جنيه، حيث تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات واستصدار إذن بضبط باقي أطراف الواقعة.

المصدر: الأهرام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

النيوزيلنديون يبيعون أسلحة للحكومة بـ 66 مليون دولار!