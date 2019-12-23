"الري المصرية" حول مفاوضات سد النهضة: ما زلنا بمرحلة النقاشات وتقريب وجهات النظر

قال الناطق باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي في تصريحات لـ RT بشأن آخر المستجدات في مفاوضات سد النهضة، "إننا ما زلنا في مرحلة التفاوض والنقاشات وتقريب وجهات النظر".

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وأشار السباعي إلى "أننا سنتفاءل عندما يتم التوصل لاتفاق وتوقيع الأطراف عليه"، وذلك ردا على سؤال بشأن صحة ما نشر عن وجود تقارب في وجهات النظر وتفاؤل حذر بعد مفاوضات أمس.

واختتمت أمس الأحد أعمال الاجتماع الثالث الذي عقد بالخرطوم خلال الفترة من (21-22) ديسمبر 2019، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وذلك في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر 2019 وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي.

وتم استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذى عقد في إثيوبيا خلال الفترة (15-16) نوفمبر 2019 والاجتماع الثاني الذي عقد بالقاهرة خلال الفترة (2-3) ديسمبر 2019 واجتماع واشنطن الذي عقد يوم 9 ديسمبر 2019، وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ضوء أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشان ملء وتشغيل السد وأهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، حيث واصلت الدول الثلاث النقاشات حول نقاط التوافق والاختلاف.

اجتماع الخرطوم



وقد تم في ختام الاجتماع، الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الرابع المقرر عقده في أديس أبابا خلال الفترة (9-10) يناير 2020.

وتقول القاهرة إن الجانب المصري يسعى إلى التوصل لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، وبما يحافظ على استدامة النهر والمنفعة المشتركة.

اجتماع الخرطوم

المصدر: RT

القاهرة-ناصر حاتم