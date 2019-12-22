انتهاء الاجتماع الثالث من مفاوضات سد النهضة باتفاق على اجتماع رابع وأخير

اتفق المشاركون في مفاوضات سد النهضة بالخرطوم، على اجتماع رابع وأخير بأديس أبابا يومي 9 و10 يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أنه وبعد مداولات ومباحثات وفود مصر والسودان وإثيوبيا التي اتسمت بالشد والجذب، اتفق وزراء المياه بالدول الثلاث في ختام اجتماعهم في الخرطوم، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية، والبنك الدولي، على مواصلة المشاورات والمناقشات الفنية حول كل المسائل الخلافية الخاصة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي خلال الاجتماع الفني الرابع والأخير المقرر في أديس أبابا يومي 9 و10 يناير المقبل، طبقا لخارطة الطريق الأمريكية التي وافقت عليها الدول الثلاث.

وخلال الاجتماعات تم التقارب في عدد من النقاط الخلافية العالقة، والوقوف على أسباب الاختلاف لمناقشتها وسبل دفع الخبراء إلى تقريب وجهات النظر في صيغة توافقية حول تطوير قواعد وتشغيل سد النهضه وتحديد تفصيلي للتعامل مع حالات الجفاف وتدابير التعامل لتخفيف آثار الجفاف الممتد التي يتعين اتخاذها لتقليل الأضرار علي دولتي المصب.

وأعلن وزير الري السوداني أن الاجتماع الثالث انتهى إلى تقارب وتوافق على العديد من النقاط الخاصة بقواعد الملء والتشغيل، كما شهدت الجلسات تقديم مقترحات للملء الأول والتشغيل السنوي من الدول الثلاث.

وصرح ببروز الكثير من المعلومات الفنية القيمة والإيجابية، التي دفعت في اتجاه تقارب مواقف الدول الثلاث، وشملت تعريفات الجفاف، والجفاف المستمر.

وأضاف أنه تم الاتفاق على أخذ هذه المواقف الجديدة، لتدرسها كل دولة على حدة، قبل مناقشتها في الاجتماع القادم في أديس أبابا الشهر المقبل.

المصدر: RT + صحيفة "الأهرام"