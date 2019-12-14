السيسي يوجه كلمة للشباب في "منتدى العالم" بشرم الشيخ (فيديو)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في افتتاح النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، السبت، إنه يشرفه "أن تكون سيناء منصة محبة وسلام وحوار بناء يوحد العزم نحو مستقبل أفضل".

وصرح السيسي قائلا: "في البداية، أرحب بكم هنا في قلب العالم إفريقيا تلك القارة النابضة بالخيرات، أرحب بكم في سيناء أرض السلام مهد الأنبياء ونبع الإنسانية، أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر، كما أود أن أعرب عن بالغ سعادتي بهذا الجمع الكريم الذي يعود بنا إلى بذور الإنسانية التي لا تميز بين البشر على أساس دين أو جنس أو لون".

وأضاف: "تجمعنا هنا اليوم استكمال حلم الشباب المصري الذي بدأ منذ عامين، ذلك الحلم الذي بني على يقين أننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل وخلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف".

وتابع قائلا: "يشرفني أن أعلن من هنا من أرض سيناء المباركة انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة ليكون منصة نبعث من خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء نؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار".

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعلن انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، مؤكدا أن المنتدى يعود بنا إلى جذور الإنسانية التي لا تميز بين البشر على أساس الجنس أو اللون أو الدين، وأنه رسالة محبة وسلام تقوم على الحوار البناء والتوجه نحو المستقبل. pic.twitter.com/NW2VwFsI6J — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) December 14, 2019

المصدر: RT + يوتيوب