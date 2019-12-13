السعودية تخفض ميزانية الدفاع بواقع 4 مليارات دولار وتحد من الانفاق العسكري الضخم

تراجعت ميزانية الدفاع في السعودية في العام 2020 بقيمة 4 مليارات إلى 48.5 مليار دولار مقارنة بـ52.8 مليار خلال العام 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 8%، بحسب تقرير نشرته "الشرق الأوسط".

وأرجع التقرير سبب انخفاض ميزانية السعودية إلى توطين المحتوى المحلي واستثمارات وشراكات الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وذكر التقرير أن السعودية تسعى إلى الحد من الإنفاق العسكري الضخم، حيث تحتل المملكة المركز الرابع عالميا من حيث حجم الميزانية بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا (بيانات العام 2018).

وبلغت ميزانية الدفاع السعودية في العام 2018 نحو 56 مليار دولار.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا ضد الحوثيين في اليمن في حرب مستمرة منذ العام 2015.

وتقول إنها تريد تعزيز قدراتها العسكرية الدفاعية، في ظل توتر في العلاقة مع إيران واتهام الرياض لطهران باستهداف مجمع "أرامكو".

المصدر: صحيفة "الشرق الأوسط"