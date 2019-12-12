أعلنت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، اعتقال أفراد شبكة كانت تهرب عشرات المهاجرين من اليونان إلى جنوب إيطاليا.

وتتألف الشبكة من خليتين، واحدة إيطالية يقودها إيطالي والثانية يونانية يقودها كردي سوري، بحسب بيان للشرطة.

وأورد البيان أن "المهاجرين الذين يغادرون بلدانهم الأم كانوا يصلون إلى تركيا ثم يعبرون إلى اليونان حيث يستقبلهم أفراد من المنظمة الإجرامية ويقيمون في أثينا في انتظار المغادرة".

وأضاف: "عندما يحين وقت المغادرة، كان المهاجرون ينقلون إلى الساحل، عموما إلى جزيرة كورفو، حيث يقيمون في منشآت سياحية قبل أن يستقلوا زوارق متجهين إلى إيطاليا، في منطقة سالنتو، جنوب شرق البلاد".

وكانت الخلية اليونانية تعمد إلى جمع ثمن العبور من المهاجرين "والذي لا يقل عن 6 آلاف يورو للشخص الواحد".

وأفادت الشرطة الإيطالية بأن العملية المشتركة لقوات الأمن اليونانية والإيطالية تمت بالتنسيق مع وكالة "يوروجاست" الأوروبية للتعاون القضائي، مشيرا إلى أنه تم اعتراض 99 مهاجرا وكشف هويات 29 شخصا ضالعين في عمليات التهريب بين اليونان وإيطاليا مع إصدار 13 مذكرة توقيف.

المصدر: أ ف ب