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الشابندر يهاجم المتظاهرين ويصفهم بالقرود

أخبار العالم العربي

الشابندر يهاجم المتظاهرين ويصفهم بالقرود
RT
النائب السابق والسياسي العراقي البارز عزت الشابندر
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عبر النائب السابق والسياسي العراقي البارز عزت الشابندر عن سخطه، بعد إدراج اسمه في لافتة رفعها المتظاهرون في ساحة التحرير، تحمل أسماء المرشحين المحتملين لشغل منصب رئاسة الوزراء.

وقال عزت الشابندر في تغريدة على "تويتر"، إنه شاهد صورا لشخصيات بينها صورة له، مشددا على أنه ليس مرشحا ولا بمرشح و لن يترشح لمنصب رئاسة الوزراء.

وتابع: "لا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة أو علقها أو أمرهم بها من مافيات الصراع على السلطة والفساد والقتل".

يشار إلى أن اسم الشابندر تم تداوله خلال الأيام الماضية على نطاق واسع كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة المؤقتة المقبلة.

المصدر: تويتر

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