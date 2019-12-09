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العراق.. العثور على مقبرة جماعية قرب الفلوجة لمدنيين قتلتهم الميليشيات

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العراق.. العثور على مقبرة جماعية قرب الفلوجة لمدنيين قتلتهم الميليشيات
Reuters
مقبرة جماعية في العراق - أرشيف
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أعلنت جبهة "الإنقاذ والتنمية" العراقية برئاسة أسامة النجيفي، العثور على مقبرة جماعية قرب الفلوجة بمحافظة الأنبار، مشيرة إلى أن المنطقة لم تكن يوما تحت سيطرة "داعش" أو "القاعدة".

وورد في بيان للجبهة: "اليوم علمت جبهة الإنقاذ والتنمية من مصادر مؤكدة بالعثور على مقبرة جماعية جنوب شرقي الفلوجة وبالقرب من معسكر طارق، ضمن منطقة لم تكن يوما تحت سيطرة "القاعدة" أو "داعش".

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وطالبت "الحكومة والأمم المتحدة بإجراء زيارة ميدانية لموقع المقبرة، وأخذ عينات من الجثث بهدف مطابقتها مع عائلات المخفيين قسرا، فما زال مصير المخفيين قسرا من مناطق الفلوجة والصقلاوية مجهولا، مع كشف الملابسات التي تحيط بمقتل هؤلاء المواطنين، وإجراء التحقيقات اللازمة لإحقاق الحق وبسط العدالة".

المصدر: شفق نيوز

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