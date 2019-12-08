أعلنت شرطة محافظة ذي قار جنوبي العراق، العثور على مقبرة جماعية تضم رفات جنود من الجيش العراقي السابق، وذلك أثناء حفريات تنفذها إحدى الشركات قرب مزار "السيد ذهب" في المحافظة.

وذكر بيان للشرطة: "بناء على الأخبار الواردة إلينا من شركة تقوم بأعمال حفريات بمدينة الناصرية قرب أحد المزارات بوجود مقبرة جماعية، توجه قسم العلاقات والإعلام إلى جانب أقسام الشرطة الاختصاصية للاطلاع على الموقع".

وأضاف: "تبين أن المقبرة تضم رفات جنود من الجيش العراقي السابق، و3 جثث أحدها للعسكري رحيم عبد الحسين يسر من تولد 1972".

جانب من الرفات التي عثر عليها في الموقع

جانب من الرفات التي عثر عليها في الموقع

وأشار البيان إلى أن "قاضي التحقيق أمر بإيقاف العمل بالمشروع لحين حضور الجهات المختصة لتحديد المقبرة واتخاذ الإجراءات اللازمة".

المصدر: RT