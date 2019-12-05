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المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتهم الحكومة بالخروج عن اتفاق الرياض

أخبار العالم العربي

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يتهم الحكومة بالخروج عن اتفاق الرياض
AFP Saleh Al-OBEIDI
صورة من الأرشيف
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اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بالخروج عن نص اتفاق الرياض للتسوية، مؤكدا "التزامه الكلي" بمضمون الاتفاق.

وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم في سلسلة تغريدات على "تويتر" اليوم الخميس، إن المجلس "يجدد التزامه الكلي بمضمون اتفاق الرياض ويدعو الطرف الآخر للتعامل بالمثل".

وأضاف أن المجلس "يعبر عن رفضه لكل محاولات الحكومة اليمنية الخروج عن نص الاتفاق ومن ذلك عملية التحشيد المستمرة باتجاه الجنوب"، مؤكدا "تمسكه بحقه في الدفاع عن أرضه، وقدرته في التصدي وردع أي قوة تحاول تجاوز خطوط التماس الحالية، ويدعوها للانسحاب فورا".

وأكد هيثم أن "المجلس الانتقالي مع السلام ويدعم ويبارك جهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتجاوز المشكلة الراهنة وتوحيد الجهود باتجاه المعركة الأساسية ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران".

وحذر المجلس من "محاولات جماعة الإخوان المتطرفة إفشال الاتفاق خدمة لجماعة الحوثي، كما خدمته لسنوات بتجميدها لجبهات القتال في الشمال".

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ويأتي هذا التصريح على خلفية تجدد الاشتباكات بين قوات المجلس الانتقالي، والقوات التابعة للحكومة اليمنية في محافظة أبين، وذلك رغم توقيع الجانبين اتفاق الرياض للتسوية في نوفمبر الماضي.

المصدر: RT

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