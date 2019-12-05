تجدد الاشتباك بين قوات هادي والمجلس الانتقالي جنوب اليمن

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن مواجهات اندلعت من جديد في جنوب اليمن بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا، وفصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمنيين يمنيين تأكيدهم أن الاشتباكات احتدمت اليوم الخميس في محافظة أبين، حيث تتقدم قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي نحو مركزها مدينة زنجبار‎، فيما أقامت قوات المجلس الانفصالي المتاريس حول المدينة وأحرقت آليات قتالية في محاولة لوقف الهجوم والاحتفاظ بالسيطرة على المدينة.

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وذكر المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم أن القيادي في قوات الحزام الأمني الموالي للمجلس سالم عوض السامحي، قتل في الاشتباكات، بالإضافة إلى إصابة سبعة مقاتلين انفصاليين على الأقل.

المصدر: أسوشيتد برس + وسائل إعلام يمنية