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وصول تعزيزات عسكرية سعودية إلى عدن جنوب اليمن

أخبار العالم العربي

وصول تعزيزات عسكرية سعودية إلى عدن جنوب اليمن
Reuters FAWAZ SALMAN
ضباط من القوات السعودية في مدينة عدن جنوب اليمن
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أفاد مصدر بالسلطة المحلية في عدن بوصول دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية السعودية إلى المدينة اليمنية، التي تتخذ منها حكومة اليمن مقرا لها، لدعم قوات التحالف العربي بقيادة المملكة.

وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك" إن عتادا عسكريا بينه نحو 40 آلية ومدرعة وصل إلى معسكر التحالف في مديرية البريقة غرب عدن، قادما من السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

وأضاف المصدر أن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي رافقت التعزيزات أثناء مرورها من محافظة أبين إلى عدن.

وسبق أن أعلن التحالف، في 27 أغسطس الماضي، إعادة تموضع قواته في عدن لتكون بقيادة السعودية بدلا عن الإمارات التي غادرت المدينة وفق تفاهمات مع المملكة.

ومنذ أواخر الشهر نفسه، تواصل السعودية إرسال تعزيزات عسكرية إلى عدن كان أكبرها سفينة وصلت، في 29 أكتوبر الماضي، وشملت عشرات العربات والآليات ومنظومة اتصالات إضافة إلى عشرات الجنود والضباط السعوديين.

المصدر: سبوتنيك

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