الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة للتحالف العربي في جازان

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وذلك في منطقة جازان جنوب غربي السعودية.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مصدر في الدفاع الجوي لقوات الحوثيين قوله، إن "الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان كانت تنفذ مهام عدائية شرق جحفان".

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وكان المتحدث باسم قوات الحوثيين العميد يحيى سريع، قد أعلن أمس الأربعاء، عن إسقاط طائرتي استطلاع للتحالف، إحداهما في منطقة جازان، والثانية في مديرية باقم عند عسير على الحدود بين السعودية واليمن.

المصدر: المسيرة