أعلنت قوات الحوثيين، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرتي تجسس للتحالف العربي بقيادة السعودية على الحدود بين اليمن والمملكة.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب: "تمكنت الدفاعات الجوية... من إسقاط طائرة تجسسية تابعة لدول العدوان قبالة جيزان (منطقة جازان جنوب السعودية) مساء اليوم بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية".

وبعد مرور ساعة ونصف الساعة، أصدر سريع بيانا آخر ذكر فيه: "الدفاعات الجوية تتمكن... من إسقاط طائرة تجسسية ثانية في مديرية باقم قبالة عسير مساء اليوم بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في مناطق الحدود".

والسبقت الماضي أعلن سريع عن اسقاط طائرة استطلاع مقاتلة من نوع "Wing Loong" صينية الصنع في مديرية حيران بمحافظة حجة، وذلك بعد أن تحدث الحوثيون عن تدمير مروحية من طراز "أباتشي" للتحالف.

ويمر اليمن منذ سبتمبر 2014 بنزاع مسلح مستمر بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا والموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم منذ شهر مارس عام 2015 من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، وبين قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

وينفذ طيران التحالف العربي ضربات جوية متواصلة على مواقع في كافة أنحاء اليمن، يقول إنها عسكرية وتابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، بهدف "إعادة الشرعية" إلى صنعاء وباقي الأراضي اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الذين يردون بشن هجمات على مواقع الجيش السعودي أو شركة "أرامكو" العملاقة للنفط داخل أراضي المملكة خاصة في جازان ونجران وعسير.

المصدر: RT