المتحدث باسم القوات الحوثية: أسقطنا طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للتحالف

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الحوثية، العميد يحيى سريع، يوم السبت، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع من طراز "وينغ لونغ"، تابعة للتحالف العربي.

وأضاف العميد يحيى سريع أن طائرة الاستطلاع تم إسقاطها في مديرية حيران بمحافظة حجة وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه تم استهدافها بصاروخ أرض جو، مشيرا إلى أنه سيكشف عن لاحقا.

وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة الحوثية "على أن سماء اليمن لم تعد مستباحة بعد اليوم" وأنه على "الأعداء أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية".

1.... الدفاعات الجوية اليمنية تتمكن بفضل الله من اسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع وينق لونق ( Wing Loong) صينية الصنع في مديرية حيران بمحافظة حجة مساء اليوم وذلك اثناء قيامها بأعمال عدائية

حيث تم استهدافها بصاروخ ارض جو سيتم الكشف عنه لاحقا — العميد يحيى سريع (@army21ye) 30 ноября 2019 г.

2...

وتؤكد القوات المسلحة ان سماء اليمن لم يعد مستباحا بعد اليوم وان على الاعداء ان يحسبو الف حساب عند دخولهم الاجواء اليمنية . — العميد يحيى سريع (@army21ye) 30 ноября 2019 г.

المصدر: RT