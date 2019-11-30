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المتحدث باسم القوات الحوثية: أسقطنا طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للتحالف

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المتحدث باسم القوات الحوثية: أسقطنا طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للتحالف
Reuters / Maxim Shemetov
طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع من طراز "وينغ لونغ"
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قال المتحدث باسم القوات المسلحة الحوثية، العميد يحيى سريع، يوم السبت، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع من طراز "وينغ لونغ"، تابعة للتحالف العربي.

وأضاف العميد يحيى سريع أن طائرة الاستطلاع تم إسقاطها في مديرية حيران بمحافظة حجة وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه تم استهدافها بصاروخ أرض جو، مشيرا إلى أنه سيكشف عن لاحقا.

وشدد المتحدث باسم القوات المسلحة الحوثية "على أن سماء اليمن لم تعد مستباحة بعد اليوم" وأنه على "الأعداء أن يحسبوا ألف حساب عند دخولهم الأجواء اليمنية".

المصدر: RT

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