بالفيديو.. مشاهد لطائرة الاستطلاع التابعة للتحالف العربي التي أعلن الحوثيون إسقاطها

نشر الإعلام الحربي التابع للحوثيين، مساء الأحد، مقطع فيديو قالوا إنه لطائرة الاستطلاع التابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، والتي أعلن العميد يحيي سريع إسقاطها.

ويوم السبت، أعلن الحوثيون إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة بصاروخ أرض جو في مديرية حيران بمحافظة حجة.

وأكد متحدث القوات الحوثية العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة الاستطلاع صينية الصنع بعد استهدافها بصاروخ أرض جو.

ويأتي إسقاط المقاتلة بعد ساعات من إعلان الحوثيين إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو.

المصدر: RT + يوتيوب