السودان.. مقتل 15 شخصا بحريق في مصنع بالخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان عن ارتفاع عدد ضحايا الحريق الهائل الذي شب في المنطقة "الصناعية بحري" في العاصمة الخرطوم إلى 15 قتيلا والناتج عن انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع.

وقالت اللجنة إن عدد الجرحى بلغ أكثر من 40 بينهم 6 في حالة الخطر.

ودعت اللجنة في بيان لها الأطباء وبقية الكوادر الصحية إلى الإسراع بتغطية مستشفى بحري وبقية المستشفيات المجاورة، خاصة المستشفي الدولي ومستشفي حاج الصافي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للنيران وهي تلتهم المصنع، وسط تصاعد كثيف للدخان.

حريق هائل بالمنطقة الصناعية بحري بالقرب من مصانع جورج حجار pic.twitter.com/7gH1q0MBIe — Cola aljane (@Cola_Aljane) December 3, 2019

RT

المصدر: RT