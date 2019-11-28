الجيش المصري ينشر لأول مرة اعترافات للإرهابي هشام عشماوي

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، فيديو يتضمن اعترافات للإرهابي، هشام عشماوي، الذي قضت المحكمة العسكرية بإعدامه، أمس الأربعاء.

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وتضمن الفيديو اعترافات هشام عشماوي، حول واقعة استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/9/2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.

كما تضمن الفيديو بيان القوات المسلحة، الخاص بقرار المحكمة العسكرية في القضية رقم (1/ 2014) جنايات عسكرية والشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة" بمعاقبة المتهم هشام على عشماوي بالإعدام شنقا.

وفي 28 مايو المنصرم تسلمت السلطات المصرية هشام عشماوي من "الجيش الوطني الليبي" (بقيادة خليفة حفتر)، بعد زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا، التقى خلالها المشير حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أعلنت إلقاء القبض على المذكور خلال عملية أمنية في مدينة درنة الواقعة تحت سيطرة قوات المشير حفتر.

المصدر: RT