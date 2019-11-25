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العراق.. إصابة تسعة متظاهرين على الأقل في صدامات بكربلاء

أخبار العالم العربي

العراق.. إصابة تسعة متظاهرين على الأقل في صدامات بكربلاء
Reuters
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أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، وسط العراق، اليوم الاثنين، بإصابة تسعة متظاهرين على الأقل في صدامات مع القوات الأمنية.

وقال المصدر لـRT "جرح أكثر من تسعة متظاهرين في حي البلدية وسط كربلاء نتيجة إصابتهم بحروق بنيران قوات مكافحة الشغب".

وأضاف أن "الصدامات تجددت مساء اليوم بعدما قطعت مجموعة من المتظاهرين طرقا وأحرقوا إطارات السيارات".

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جدير بالذكر أن احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر في بغداد وبعض مدن جنوب العراق، مطالبة بإسقاط النظام وإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بالفساد والفشل في إدارة البلاد.

المصدر: RT

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