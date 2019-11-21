مصر تعلن عزمها إطلاق قمر صناعي سيحدث طفرة في البلاد

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر عمرو طلعت، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أنه سيجري إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" غدا الجمعة.

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وأشار إلى أنه بإطلاق هذا القمر ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات، بما يمثل طفرة نوعية كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال وزير الاتصالات إن عملية إطلاق القمر المصري "طيبة 1"، تأتي في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، حيث سيساهم ذلك في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، خاصة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019 واستضافتها لوكالة الفضاء الإفريقية.

وأوضح أن إطلاق القمر المصري سيساهم كذلك في النهوض بقطاعات البترول والطاقة والثروة المعدنية، والتعليم، والصحة، والقطاعات الحكومية الأخرى، وسيدعم كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب.

المصدر: وكالات