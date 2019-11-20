"المرصد": مقتل 21 عنصرا في الجيش السوري والقوات الإيرانية وحلفائها بضربات إسرائيل على دمشق وريفها

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بارتفاع عدد القتلى بالضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا إلى 21 شخصا، مبينا أنهم من الجيش السوري والقوات الإيرانية والمقاتلين المتحالفين معها.

وقال "المرصد" إن "حصيلة الخسائر البشرية تواصل ارتفاعها جراء الضربات الإسرائيلية على العاصمة دمشق وريفها، حيث ارتفع إلى 21" شخصا، موضحا أن 5 منهم كانوا منتمين للجيش السوري "بينما البقية من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمليشيات الموالية لإيران"، وأشار إلى أن غالبيتهم من جنسيات غير سورية.

وذكر "المرصد" أن "الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مستودعات للأسلحة والذخيرة ومعسكرا وبطاريات صواريخ أرض – جو ومواقع أخرى، وذلك في الكسوة ومنطقة سعسع ومطار المزة العسكري وجديدة عرطوز وضاحية قدسيا ومحيط صحنايا جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق".

كما أفاد بمقتل مدنيين اثنين، وهما رجل وزوجته، وذلك بعد سقوط صاروخ على منزلهما نتيجة القصف الإسرائيلي في قرية بيت سابر بمنطقة سعسع.

وسبق أن أكد مصدر عسكري سوري لوكالة "سانا" الرسمية أن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش تصدت، ليلة الأربعاء، "لعدوان إسرائيلي كثيف بالصواريخ على محيط مدينة دمشق"، قائلا إن القوات السورية دمرت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها، فيما تحدث عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين في بلدة سعسع بالهجوم.

المصدر: المصرد السوري لحقوق الإنسان + سانا