روسيا: ضربات إسرائيل على سوريا تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتعرقل حل الأزمة

أكدت روسيا أن الضربات الجوية التي تشنها إسرائيل على الأراضي السورية تزيد من حدة التوتر في المنطقة وتعرقل جهود حل الأزمة في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعا حادا لكثافة الضربات الصاروخية التي تشنها إسرائيل على أراضي سوريا".

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وأوضحت الوزارة: "في يوم 12 نوفمبر، شنت الطائرات الإسرائيلية ضربة صاروخية على منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أكرم العجوري، وسط دمشق، حيث تتمركز البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وأسفر الهجوم عن سقوط ضحايا بين المدنيين السوريين الأبرياء، كما ألحق أضرارا كبيرة بالممتلكات العامة والمباني. وعلى الرغم من أن العجوري نفسه لم يصب، إلا أن الضربة أدت إلى مقتل عدد من أقربائه".

وتابعت: "وفي يوم 18 نوفمبر، تم شن هجوم على أهداف في منطقة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية. وتفيد المعلومات الواردة بأن الطائرات الإسرائيلية خرقت مع ذلك المجال الجوي لكل من العراق والأردن. وفي يوم 19 نوفمبر، ضربت انفجارات منطقة مطار دمشق، كما جرى إطلاق صواريخ على أهداف واقعة على بعد 18 كيلومترا جنوبي العاصمة السورية، بينما يقال إن ذلك جاء ردا على قصف استهدف مرتفعات الجولان من الجانب السوري".

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وأردفت: "وليلة 20 نوفمبر، استهدفت طائرات القوات الجوية الإسرائيلية ريف دمشق، حيث تم إطلاق 40 صاروخا مجنحا. وتفيد التقارير بمقتل وإصابة أكثر من 10 عسكريين ومدنيين سوريين".

وأكدت الوزارة أن "هذه التطورات للأحداث تثير قلقا بالغا جدا ورفضا لدى موسكو"، مبينة: "نعتبر أن من فائق الأهمية احترام سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وباقي الدول في المنطقة".

وشددت الخارجية الروسية "على أن تصرفات إسرائيل الحالية تزيد من حدة التوتر وترفع احتمال النزاع في الأوضاع حول سوريا، كما تتناقض مع الجهود الرامية إلى تطبيع الأحوال وتحقيق الاستقرار في سوريا والتسوية السياسية في هذه البلاد".

المصدر: RT