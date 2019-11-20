قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على أهداف في سوريا ليلة البارحة تتعارض مع القانون الدولي.

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وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا ستستفسر حول ظروف ما وقع.

وقال بوغدانوف: "نحن في تواصل مع كل شركائنا، ونعمل على معرفة ظروف ما وقع"، مؤكدا أن توجيه ضربات لدولة ذات سيادة يتناقض كليا مع مبادئ القانون الدولي ويساهم في مزيد من التوتر.

ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية غارات على مواقع في سوريا قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في محيط العاصمة دمشق، فيما أكدت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية للصواريخ وأسقاط معظمها.

وقال الإعلام الرسمي السوري إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى خسائر بشرية ومادية، جراء سقوط شظايا الصواريخ عقب تصدي الدفاعات السورية لها.

المصدر: وكالات