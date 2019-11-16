شاب سعودي يغامر بحياته ويتحدى سيلا جارفا بسيارته (فيديو)

أقدم شاب سعودي على مغامرة خطيرة كادت أن تودي بحياته، بتحديه سيلا جارفا بسيارته رباعية الدفع.

شاب سعودي يغامر بحياته ويتحدى سيلا جارفا بسيارته



أقدم شاب سعودي على مغامرة خطيرة كادت أن تودي بحياته، بتحديه سيلا جارفا بسيارته رباعية الدفع.

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وأمام عدسات المتابعين، اقتحم "المغامر" السعودي سيلا قويا من مياه الأمطار ظنا منه أنه سيتمكن من العبور وبلوغ الضفة الأخرى، إلا أن قوة المياه جرفت سيارته.

وأظهر فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة كبيرة تقف عند حافة واد يجري فيه سيل قوي، قبل أن ينزل سائق السيارة بسيارته لعبور الوادي ويفقد السيطرة عليها على الفور.

وبدأت السيارة بالتمايل داخل السيل الذي غطى القسم الأكبر منها، ما أجبر سائقها على الصعود لسقفها وانتظار المساعدة، بينما وقف عدد كبير من الحاضرين، وبينهم عائلات جاءت للتنزه، لمشاهدة ما سينتهي إليه حال الشاب.

المصدر: RT + "تويتر"